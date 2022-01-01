Asurion Salários

Diretório de Empresas
O salário da Asurion varia de $44,100 em remuneração total por ano para Information Technologist (IT) na faixa mais baixa a $230,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Asurion. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $160K
Gerente de Produto
Median $145K

Gerente de Engenharia de Software
Median $230K
Analista de Negócios
Median $93K
Designer de Produto
Median $123K
Contador
$57.1K
Gerente de Operações de Negócio
$94.9K
Atendimento ao Cliente
$52.8K
Gerente de Ciência de Dados
$179K
Analista Financeiro
$69.3K
Recursos Humanos
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Jurídico
$75.4K
Marketing
$209K
Operações de Marketing
$118K
Gerente de Design de Produto
$185K
Gerente de Programa
$156K
Vendas
$65.3K
Arquiteto de Soluções
$72.6K
Pesquisador de UX
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Asurion é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $230,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Asurion é $123,333.

