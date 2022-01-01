Astranis Salários

O salário da Astranis varia de $121,762 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $225,400 para Jurídico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Astranis . Última atualização: 8/30/2025