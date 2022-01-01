Diretório de Empresas
Astranis
Astranis Salários

O salário da Astranis varia de $121,762 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $225,400 para Jurídico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Astranis. Última atualização: 8/30/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $213K
Engenheiro Mecânico
Median $122K
Engenheiro de Hardware
Median $140K

Recrutador
Median $155K
Gerente de Programa Técnico
Median $165K
Jurídico
$225K
Engenheiro de Vendas
$139K
Capitalista de Risco
$201K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Astranis, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Outros Recursos