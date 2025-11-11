Diretório de Empresas
Aston Engenheiro de Software Backend Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Engenheiro de Software Backend na Aston totaliza RUB 2.69M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aston. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 2.69M
Nível
Middle
Salário base
RUB 2.69M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Aston in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 3,269,962. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aston para a função de Engenheiro de Software Backend in Moscow Metro Area é RUB 2,694,384.

