Aston
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Belarus

Aston Engenheiro de Software Salários em Belarus

O pacote de remuneração in Belarus mediano de Engenheiro de Software na Aston totaliza BYN 121K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aston. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Aston
Software Engineer
Total por ano
BYN 121K
Nível
Senior Software Engineer
Salário base
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bônus
BYN 0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Aston?
+BYN 194K
+BYN 297K
+BYN 66.8K
+BYN 117K
+BYN 73.5K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Aston in Belarus é uma remuneração total anual de BYN 139,977. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aston para a função de Engenheiro de Software in Belarus é BYN 120,658.

Outros Recursos