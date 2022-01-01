ASSURANCE IQ Salários

O salário da ASSURANCE IQ varia de $63,315 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $261,300 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ASSURANCE IQ . Última atualização: 9/12/2025