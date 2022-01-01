Diretório de Empresas
ASSURANCE IQ
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ASSURANCE IQ Salários

O salário da ASSURANCE IQ varia de $63,315 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $261,300 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ASSURANCE IQ. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Gerente de Produto
Median $156K
Contador
$93.1K
Cientista de Dados
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$93.5K
Operações de Marketing
$63.3K
Designer de Produto
$186K
Gerente de Programa
$111K
Gerente de Engenharia de Software
$261K
Gerente de Programa Técnico
$173K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

40%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ASSURANCE IQ, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 40% adquire no 3rd-ANO (40.00% anual)

  • 30% adquire no 4th-ANO (30.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ASSURANCE IQ é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $261,300. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ASSURANCE IQ é $152,348.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ASSURANCE IQ

Empresas Relacionadas

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos