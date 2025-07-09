Diretório de Empresas
Aspen Dental
Aspen Dental Salários

A faixa salarial da Aspen Dental varia de $42,806 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $331,650 para um Médico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aspen Dental. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $130K
Analista de Negócios
$116K
Cientista de Dados
$114K

Tecnólogo em Informática (TI)
$42.8K
Médico
$332K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Aspen Dental is Médico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aspen Dental is $115,575.

