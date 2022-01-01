Arrowstreet Capital Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Arrowstreet Capital varia de $128,520 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $381,900 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Arrowstreet Capital. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $200K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$314K
Gerente de Projeto
$129K

Gerente de Engenharia de Software
$382K
Perguntas Frequentes

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Arrowstreet Capital คือ Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $381,900 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Arrowstreet Capital คือ $256,780

