ARRK
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

ARRK Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Engenheiro de Software na ARRK totaliza €78.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ARRK. Última atualização: 9/23/2025

Pacote Mediano
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Total por ano
€78.9K
Nível
Developer
Salário base
€78.9K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na ARRK?

€142K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at ARRK in Germany sits at a yearly total compensation of €120,063. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ARRK for the Engenheiro de Software role in Germany is €78,874.

