Arm
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

  • United Kingdom

Arm Engenheiro de Software Full-Stack Salários em United Kingdom

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United Kingdom na Arm varia de £43.3K por year para Grade 2 a £178K por year para Grade 6. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano por year totaliza £131K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Arm. Última atualização: 10/7/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Grade 2
Graduate Engineer(Nível Iniciante)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
£122K

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Arm, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Arm in United Kingdom é uma remuneração total anual de £242,491. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Arm para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United Kingdom é £124,843.

