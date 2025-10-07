A remuneração de Embedded Hardware Engineer in United Kingdom na Arm varia de £54.8K por year para Graduate Hardware Engineer a £95.4K por year para Senior Hardware Engineer. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano por year totaliza £55.3K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Arm. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Arm, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)