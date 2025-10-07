A remuneração de ASIC Engineer in United States na Arm varia de $168K por year para Graduate Hardware Engineer a $371K por year para Principal Hardware Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $315K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Arm. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$188K
$147K
$25.3K
$15.4K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Arm, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)