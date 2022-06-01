AppsFlyer Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AppsFlyer varia de $29,470 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $269,593 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AppsFlyer. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $133K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Engenharia de Software
Median $144K
Analista de Negócios
$95.4K

Sucesso do Cliente
$29.5K
Analista de Dados
$85.3K
Cientista de Dados
$141K
Recursos Humanos
$85.4K
Marketing
$54K
Designer de Produto
$85.4K
Gerente de Produto
$109K
Gerente de Programa
$125K
Recrutador
$147K
Vendas
$121K
Gerente de Programa Técnico
$270K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AppsFlyer, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na AppsFlyer é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $269,593. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na AppsFlyer é $115,012.

