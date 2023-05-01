Diretório de Empresas
Apprentice.io
Apprentice.io Salários

A faixa salarial da Apprentice.io varia de $174,125 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $205,020 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Apprentice.io. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Vendas
$174K
Engenheiro de Vendas
$205K
Engenheiro de Software
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Perguntas Frequentes

