A remuneração de Gerente de Produto in Germany na AppLovin totaliza €102K por year para Senior Product Manager 2. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

€92.9K - €108K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
€81.9K€92.9K€108K€119K
Faixa Comum
Faixa Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na AppLovin in Germany é uma remuneração total anual de €118,890. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AppLovin para a função de Gerente de Produto in Germany é €81,924.

