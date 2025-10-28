Diretório de Empresas
AppLovin
AppLovin Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in United States na AppLovin varia de $551K a $802K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$632K - $721K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$551K$632K$721K$802K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na AppLovin in United States é uma remuneração total anual de $802,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AppLovin para a função de Cientista de Dados in United States é $550,800.

