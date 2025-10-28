Diretório de Empresas
AppLovin
AppLovin Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in Germany na AppLovin varia de €72K a €105K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AppLovin. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

€82.7K - €94.3K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
€72K€82.7K€94.3K€105K
Faixa Comum
Faixa Possível

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Cronograma de Aquisição

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na AppLovin, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Dados na AppLovin in Germany é uma remuneração total anual de €104,923. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AppLovin para a função de Analista de Dados in Germany é €72,023.

