A remuneração de Software QA Engineer in United States na Apple totaliza $248K por year para ICT4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $224K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus ICT2 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT3 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT4 $248K $153K $80K $15K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ --

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 12.50 % semestral )

