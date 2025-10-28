Apple Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Apple varia de $379K por year para M1 a $1.42M por year para D1. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $541K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus M1 Manager 1 $379K $219K $134K $26.7K M2 Manager 2 $552K $271K $236K $44.5K M3 Senior Manager $800K $309K $420K $70.9K D1 Director $1.42M $354K $901K $163K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 12.50 % semestral )

Qual é o cronograma de aquisição na Apple ?

