A remuneração de Vendas in United States na Apple varia de $73.1K por year para ICT2 a $253K por year para ICT5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $70K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ICT2
$73.1K
$67.5K
$4.2K
$1.4K
ICT3
$68.8K
$67.4K
$1.4K
$0
ICT4
$148K
$123K
$18K
$7.1K
ICT5
$233K
$155K
$65K
$13K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosEnviar Novo Título