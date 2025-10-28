A remuneração de Recrutador in United States na Apple varia de $139K por year para ICT3 a $305K por year para ICT5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $251K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$139K
$126K
$10.9K
$2.5K
ICT4
$183K
$151K
$22.5K
$9.3K
ICT5
$305K
$189K
$91.7K
$24.4K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosEnviar Novo Título