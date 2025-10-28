A remuneração de Jurídico in United States na Apple varia de $164K por year para ICT3 a $493K por year para ICT6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $312K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$164K
$153K
$5.8K
$5K
ICT4
$265K
$196K
$43K
$26K
ICT5
$343K
$234K
$79.3K
$30K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
