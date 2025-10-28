Diretório de Empresas
Apple
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Banqueiro de Investimento

  • Todos os Salários de Banqueiro de Investimento

Apple Banqueiro de Investimento Salários

A remuneração total média de Banqueiro de Investimento in India na Apple varia de ₹2.48M a ₹3.39M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

₹2.66M - ₹3.21M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Banqueiro de Investimento submissões na Apple para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

Apple logo
+₹3.9M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Banqueiro de Investimento ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Banqueiro de Investimento na Apple in India é uma remuneração total anual de ₹3,388,536. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Apple para a função de Banqueiro de Investimento in India é ₹2,482,979.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Apple

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos