A remuneração total média de Chefe de Gabinete in United States na Apple varia de $335K a $467K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$359K - $423K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$335K$359K$423K$467K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Chefe de Gabinete na Apple in United States é uma remuneração total anual de $466,830. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Apple para a função de Chefe de Gabinete in United States é $335,160.

