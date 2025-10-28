A remuneração de Analista de Negócios in United States na Apple varia de $112K por year para ICT2 a $289K por year para ICT5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $180K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ICT2
$112K
$102K
$7.2K
$2.2K
ICT3
$177K
$139K
$27.4K
$10.2K
ICT4
$220K
$154K
$53.2K
$13.6K
ICT5
$289K
$174K
$85K
$30K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
