Appian
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

  • Northern Virginia Washington DC

Appian Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Northern Virginia Washington DC

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC na Appian varia de $121K por year para Software Engineer 1 a $155K por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano por year totaliza $130K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer 1
(Nível Iniciante)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Appian in Northern Virginia Washington DC é uma remuneração total anual de $204,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Appian para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC é $142,400.

