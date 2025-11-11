A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Appian varia de $121K por year para Software Engineer 1 a $182K por year para Senior Software Engineer 1. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $130K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)