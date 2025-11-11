Diretório de Empresas
Appian
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Contador

  • Contador Técnico

Appian Contador Técnico Salários

A remuneração total média de Contador Técnico in United States na Appian varia de $92.4K a $129K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Appian. Última atualização: 11/11/2025

Remuneração Total Média

$99K - $117K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$92.4K$99K$117K$129K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Contador submissões na Appian para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
RSU

Na Appian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 5th-ANO (20.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Contador ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Contador Técnico na Appian in United States é uma remuneração total anual de $128,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Appian para a função de Contador Técnico in United States é $92,400.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Appian

Empresas Relacionadas

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos