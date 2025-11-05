Diretório de Empresas
A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na AppDirect varia de CA$83K por year para P1 a CA$142K por year para P4. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$129K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AppDirect. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
Associate Software Engineer(Nível Iniciante)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na AppDirect, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na AppDirect in Canada é uma remuneração total anual de CA$159,303. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AppDirect para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$122,744.

