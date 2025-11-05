AppDirect Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na AppDirect varia de CA$83K por year para P1 a CA$142K por year para P4. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$129K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AppDirect. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus P1 Associate Software Engineer ( Nível Iniciante ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$128K CA$121K CA$1.6K CA$5.1K P4 Staff Software Engineer CA$142K CA$132K CA$973 CA$9.5K Ver 3 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação Options Na AppDirect, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

