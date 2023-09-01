Diretório de Empresas
Apna
Apna Salários

O salário da Apna varia de $3,449 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $113,184 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Apna. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $48.2K
Gerente de Produto
Median $48.6K
Gerente de Operações de Negócio
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
Analista de Negócios
$9.9K
Atendimento ao Cliente
$3.4K
Cientista de Dados
$113K
Designer de Produto
$16.5K
Gerente de Programa Técnico
$20.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Apna é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $113,184. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Apna é $29,993.

