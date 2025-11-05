Diretório de Empresas
Aon
Aon Atuário Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Atuário na Aon totaliza £50.6K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aon. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£50.6K
Nível
L1
Salário base
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Aon?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atuário na Aon in Greater London Area é uma remuneração total anual de £126,433. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aon para a função de Atuário in Greater London Area é £50,562.

Outros Recursos