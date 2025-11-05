Diretório de Empresas
Aon
Aon Atuário Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Atuário na Aon totaliza CA$63.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Aon. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$63.5K
Nível
Analyst 1
Salário base
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$3K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Aon?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atuário na Aon in Canada é uma remuneração total anual de CA$76,260. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aon para a função de Atuário in Canada é CA$60,737.

