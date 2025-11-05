Diretório de Empresas
ANZ
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • United States

ANZ Engenheiro de Software Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na ANZ totaliza $100K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $100K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na ANZ?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ANZ in United States é uma remuneração total anual de $102,599. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ANZ para a função de Engenheiro de Software in United States é $100,000.

