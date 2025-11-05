Diretório de Empresas
ANZ Cientista de Dados Salários em Greater Melbourne Area

A remuneração de Cientista de Dados in Greater Melbourne Area na ANZ varia de A$126K por year para Data Scientist a A$171K por year para Senior Data Scientist. O pacote de remuneração in Greater Melbourne Area mediano por year totaliza A$119K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ANZ. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na ANZ?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na ANZ in Greater Melbourne Area é uma remuneração total anual de A$177,901. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ANZ para a função de Cientista de Dados in Greater Melbourne Area é A$142,866.

