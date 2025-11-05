Diretório de Empresas
Anyscale
Anyscale Gerente de Produto Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Gerente de Produto na Anyscale totaliza $246K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anyscale. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$246K
Nível
L6
Salário base
$246K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Anyscale?
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Anyscale, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Anyscale in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $404,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Anyscale para a função de Gerente de Produto in San Francisco Bay Area é $204,000.

