ANYbotics
ANYbotics Engenheiro de Software Salários em Greater Zurich Area

O pacote de remuneração in Greater Zurich Area mediano de Engenheiro de Software na ANYbotics totaliza CHF 87.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ANYbotics. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 87.4K
Nível
L2
Salário base
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bônus
CHF 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na ANYbotics?
+CHF 47.3K
+CHF 72.5K
+CHF 16.3K
+CHF 28.5K
+CHF 17.9K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ANYbotics in Greater Zurich Area é uma remuneração total anual de CHF 95,058. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ANYbotics para a função de Engenheiro de Software in Greater Zurich Area é CHF 87,351.

