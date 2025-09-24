Diretório de Empresas
Antibacterial Resistance Leadership Group
Antibacterial Resistance Leadership Group Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na Antibacterial Resistance Leadership Group varia de $104K a $145K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Antibacterial Resistance Leadership Group. Última atualização: 9/24/2025

Remuneração Total Média

$113K - $136K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$104K$113K$136K$145K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

Quais são os níveis de carreira na Antibacterial Resistance Leadership Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Antibacterial Resistance Leadership Group in United States é uma remuneração total anual de $145,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Antibacterial Resistance Leadership Group para a função de Engenheiro de Software in United States é $103,750.

