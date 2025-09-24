A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na Antibacterial Resistance Leadership Group varia de $104K a $145K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Antibacterial Resistance Leadership Group. Última atualização: 9/24/2025
Remuneração Total Média
Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!