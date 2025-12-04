Diretório de Empresas
Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Banqueiro de Investimento Salários

A remuneração total média de Banqueiro de Investimento in Saudi Arabia na Anti-Defamation League varia de SAR 249K a SAR 354K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anti-Defamation League. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$75.3K - $85.7K
Saudi Arabia
Faixa Comum
Faixa Possível
$66.5K$75.3K$85.7K$94.5K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Anti-Defamation League?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Banqueiro de Investimento na Anti-Defamation League in Saudi Arabia é uma remuneração total anual de SAR 354,456. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Anti-Defamation League para a função de Banqueiro de Investimento in Saudi Arabia é SAR 249,320.

Outros Recursos

