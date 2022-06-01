Anthology Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Anthology varia de $15,075 em remuneração total por ano para um Consultor de Gestão na extremidade inferior a $179,598 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Anthology. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $125K

Engenheiro de Software Full-Stack

Tecnólogo em Informática (TI)
$74.6K
Consultor de Gestão
$15.1K

Designer de Produto
$87.4K
Gerente de Engenharia de Software
$70.4K
Arquiteto de Soluções
$180K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Anthology é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,598. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anthology é $81,030.

