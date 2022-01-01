Diretório de Empresas
Anthem Salários

A faixa salarial da Anthem varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $208,740 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Anthem. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Analista de Negócios
Median $117K
Engenheiro de Software
Median $110K
Arquiteto de Soluções
Median $201K

Gerente de Ciência de Dados
$209K
Cientista de Dados
Median $145K
Analista Financeiro
$88.4K
Tecnólogo em Informática (TI)
$84.6K
Designer de Produto
$136K
Gerente de Produto
Median $148K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Anthem é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,740. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anthem é $140,338.

