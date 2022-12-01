Anta Salários

A faixa salarial da Anta varia de $62,356 em remuneração total por ano para um Designer de Moda na extremidade inferior a $133,718 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Anta . Última atualização: 8/21/2025