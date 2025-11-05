Diretório de Empresas
Ant Group
Ant Group Engenheiro de Software Salários em Singapore

O pacote de remuneração in Singapore mediano de Engenheiro de Software na Ant Group totaliza SGD 95.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ant Group. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 95.5K
Nível
P5
Salário base
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Bônus
SGD 19.5K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ant Group?
Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ant Group in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 130,461. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ant Group para a função de Engenheiro de Software in Singapore é SGD 97,420.

Outros Recursos