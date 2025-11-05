Diretório de Empresas
Ant Group
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Shanghai Area

Ant Group Engenheiro de Software Salários em Greater Shanghai Area

O pacote de remuneração in Greater Shanghai Area mediano de Engenheiro de Software na Ant Group totaliza CN¥557K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ant Group. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Total por ano
CN¥557K
Nível
P6
Salário base
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Bônus
CN¥0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ant Group?
+CN¥418K
+CN¥641K
+CN¥144K
+CN¥252K
+CN¥158K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ant Group in Greater Shanghai Area é uma remuneração total anual de CN¥992,625. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ant Group para a função de Engenheiro de Software in Greater Shanghai Area é CN¥551,015.

