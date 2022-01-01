Ant Group Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Ant Group varia de $54,398 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $220,743 para um Analista de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ant Group. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $69.5K
Gerente de Produto
Median $87.6K
Analista de Negócios
$221K

Desenvolvimento de Negócios
$56K
Cientista de Dados
$90.6K
Marketing
$121K
Operações de Marketing
$167K
Designer de Produto
$80.4K
Gerente de Projeto
$54.4K
Arquiteto de Soluções
$146K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ant Group é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $220,743. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ant Group é $89,118.

