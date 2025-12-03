A remuneração total média de Redator Técnico in United States na Ansys varia de $73.5K a $101K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 12/3/2025
Remuneração Total Média
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)
