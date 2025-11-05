A remuneração de Engenheiro de Software in Pittsburgh Area na Ansys varia de $86K por year para P1 a $140K por year para P4. O pacote de remuneração in Pittsburgh Area mediano por year totaliza $129K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)
