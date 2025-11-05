Diretório de Empresas
Ansys
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Pittsburgh Area

Ansys Engenheiro de Software Salários em Pittsburgh Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Pittsburgh Area na Ansys varia de $86K por year para P1 a $140K por year para P4. O pacote de remuneração in Pittsburgh Area mediano por year totaliza $129K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
Software Engineer 1(Nível Iniciante)
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
Software Engineer 2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
Senior Software Engineer
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
Lead Software Engineer
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Ver 4 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ansys in Pittsburgh Area é uma remuneração total anual de $155,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ansys para a função de Engenheiro de Software in Pittsburgh Area é $120,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ansys

Empresas Relacionadas

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos