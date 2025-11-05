A remuneração de Engenheiro de Software in Madrid Metropolitan Area na Ansys varia de €45.7K por year para P2 a €70.1K por year para P3. O pacote de remuneração in Madrid Metropolitan Area mediano por year totaliza €55.1K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)
