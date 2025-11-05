Ansys Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Ansys varia de ₹2.09M por year para P1 a ₹4.61M por year para P4. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹4.84M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus P1 Software Engineer 1 ( Nível Iniciante ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K Ver 4 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire no 3rd - ANO ( 33.00 % anual )

