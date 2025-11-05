Ansys Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Ansys varia de CA$79.7K por year para P1 a CA$117K por year para P3. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$108K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus P1 Software Engineer 1 ( Nível Iniciante ) CA$79.7K CA$76.5K CA$0 CA$3.2K P2 Software Engineer 2 CA$112K CA$98K CA$8.2K CA$6.2K P3 Senior Software Engineer CA$117K CA$105K CA$8.9K CA$3.6K P4 Lead Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Ver 4 Mais Níveis

+ CA$81K + CA$124K + CA$27.9K + CA$48.9K + CA$30.7K Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( CAD ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire no 3rd - ANO ( 33.00 % anual )

Qual é o cronograma de aquisição na Ansys ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos Enviar Novo Título