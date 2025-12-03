Ansys Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in Canada na Ansys totaliza CA$125K por year para P3. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$122K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 12/3/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus P1 Product Manager 1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Product Manager 2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 Senior Product Manager $90.2K $85.7K $2.6K $1.8K P4 Lead Product Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 4 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire no 1st - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire no 2nd - ANO ( 33.00 % anual )

33 % adquire no 3rd - ANO ( 33.00 % anual )

Qual é o cronograma de aquisição na Ansys ?

