Diretório de Empresas
Ansys
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Todos os Salários de Engenheiro de Hardware

Ansys Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Hardware na Ansys totaliza $209K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ansys. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Total por ano
$209K
Nível
hidden
Salário base
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bônus
$19K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Ansys?
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Ansys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Hardware ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Ansys in United States é uma remuneração total anual de $219,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ansys para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $180,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ansys

Empresas Relacionadas

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.